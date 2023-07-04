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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Атака РФ на Суми. Кількість загиблих зросла до трьох – ОВА

Атака РФ на Суми. Кількість загиблих зросла до трьох – ОВА
Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російської атаки безпілотниками по місту Суми зросла до трьох.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначено, що вчора, 3 липня, о 22:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Окрім того, в результаті теракту РФ 21 людина поранена.

4 липня у Сумах оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки.

3 липня у Сумах ще до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. В результаті атаки БПЛА типу Shahed-136 пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки.

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Джерело: Сумська ОВА

Війна в Україні, Суми
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