Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Атака РФ на Суми. Кількість загиблих зросла до трьох – ОВА
Кількість загиблих внаслідок російської атаки безпілотниками по місту Суми зросла до трьох.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Зазначено, що вчора, 3 липня, о 22:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.
Окрім того, в результаті теракту РФ 21 людина поранена.
4 липня у Сумах оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки.
3 липня у Сумах ще до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. В результаті атаки БПЛА типу Shahed-136 пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки.
Джерело: Сумська ОВА
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