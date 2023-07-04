В Луганской области оккупанты обустраивают госпитали в детских лагерях

Российские оккупанты в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На всей территории лагеря разместили российскую военную технику и блокпосты. При этом в непосредственной близости находятся жилые дома.

Похожая ситуация в городе Лиман Луганской области. Там оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский лагерь Елочка, в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков.

На территории лагеря также много военной техники.

В населенном пункте Розовка Запорожской области в здании местной больницы оккупанты так же обустроили себе госпиталь.

Источник : Генштаб ВСУ

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