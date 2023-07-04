Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк

Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на вторник, 4 июля, украинские военные на юге работали по лодкам РФ.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщила пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде, — сказала она.

По словам спикера, россияне пытаются с помощью этих лодок, “отжатых” у местного населения, разведывать действия украинских защитников, чтобы “сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно страшно”.

Гуменюк добавила, что ВСУ применяют и авиацию, и артиллерию для того, чтобы поражать места скопления российской техники и уничтожать вражеские склады с боеприпасами.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что РФ активизировала беспилотную разведку.

Читайте также
РФ без ЧВК Вагнера может потерять влияние в Африке и Сирии, где годами продвигала свои интересы — NYT
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мог сбить военный РФ. 12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
ВСУ выбили россиян с ряда позиций на Таврическом направлении — Тарнавский
ЗСУ на фронті
Зарплата мобилизованным 2023: все о выплатах и сохранении рабочего места
Мобілізовані
Повышение минимальной зарплаты в Польше: как изменится оплата для украинцев с 1 июля
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Военкомы ворвались в дом: имеют ли они на это право и что нужно делать – объясняет юрист
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Видео
Общество
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (03.07.2023)
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (03.07.2023)
Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь