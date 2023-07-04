Этой ночью ВСУ работали по лодкам оккупантов на юге — Гуменюк
В ночь на вторник, 4 июля, украинские военные на юге работали по лодкам РФ.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщила пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде, — сказала она.
По словам спикера, россияне пытаются с помощью этих лодок, “отжатых” у местного населения, разведывать действия украинских защитников, чтобы “сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно страшно”.
Гуменюк добавила, что ВСУ применяют и авиацию, и артиллерию для того, чтобы поражать места скопления российской техники и уничтожать вражеские склады с боеприпасами.
Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что РФ активизировала беспилотную разведку.