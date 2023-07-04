Цієї ночі ЗСУ працювали по човнах окупантів на півдні – Гуменюк

У ніч на вівторок, 4 липня, українські військові на півдні працювали по човнах РФ.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Цієї ночі ми більше працювали по човнах. І знову позбавили ворога можливості пересуватися по воді, – сказала вона.

За словами речниці, росіяни намагаються за допомогою цих човнів, “віджатих” у місцевого населення, розвідувати дії українських захисників, щоб “зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм особливо боязко”.

Гуменюк додала, що ЗСУ застосовують і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення російської техніки та знищувати ворожі склади з боєприпасами.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила, що РФ активізувала безпілотну розвідку.

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