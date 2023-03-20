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Факты / Україна

На Запорожье оккупанты из-за больших потерь обустраивают госпитали в школах и больницах — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російський окупант

Россия, продолжая нести огромные потери, обустраивает все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Так, в населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких учреждений оккупантов.

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– За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ. Также в населенном пункте Высокое Запорожской области оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы. Туда в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КамАЗ, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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