Апрель, 06 в 6:43

В селе Малая Белозерка, что в Запорожской области, захватчики забрали местную больницу под свои нужды.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

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Известно, что по состоянию на 2 апреля на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.

Ранее в Генштабе сообщали, что в населенном пункте Розовка Запорожской области в здании местной больницы оккупанты так же обустроили себе госпиталь.

Также как полевой госпиталь захватчики используют школу в Пологовском районе Запорожской области.