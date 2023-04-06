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Факты / Україна

В селе Запорожской области россияне обустроили госпиталь в больнице: лечат раненых оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
В селе Запорожской области россияне обустроили госпиталь в больнице: лечат раненых оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

В селе Малая Белозерка, что в Запорожской области, захватчики забрали местную больницу под свои нужды.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

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Известно, что по состоянию на 2 апреля на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.

Ранее в Генштабе сообщали, что в населенном пункте Розовка Запорожской области в здании местной больницы оккупанты так же обустроили себе госпиталь.

Также как полевой госпиталь захватчики используют школу в Пологовском районе Запорожской области.

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Источник: Генштаб ВСУ
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