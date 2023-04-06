В селе Запорожской области россияне обустроили госпиталь в больнице: лечат раненых оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
В селе Малая Белозерка, что в Запорожской области, захватчики забрали местную больницу под свои нужды.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.
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Известно, что по состоянию на 2 апреля на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.
Ранее в Генштабе сообщали, что в населенном пункте Розовка Запорожской области в здании местной больницы оккупанты так же обустроили себе госпиталь.
Также как полевой госпиталь захватчики используют школу в Пологовском районе Запорожской области.