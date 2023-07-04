Обучение пилотов на F-16 еще не началось, пытаемся ускорить процесс — Кулеба

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 должно было начаться в июне, но график сдвигается.

Сейчас Украина работает со всеми причастными сторонами для ускорения процесса.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс. Потому что здесь речь идет об обучении пилотов, инженеров, подготовке инфраструктуры, принятии правовых решений, необходимых, собственно, для передачи самолетов, — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что это серьезная работа, и “начинать ее нужно было еще вчера”. Процесс очень сложный и требует координации многих элементов.

— Было обещание начать обучение в июне от одной из стран. Теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, что они тоже ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем, — добавил Кулеба.

Недавно президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с составлением графика тренировок украинских пилотов на F-16.

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