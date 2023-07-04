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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Навчання пілотів на F-16 ще не розпочалось, намагаємося прискорити процес – Кулеба

F-16
Фото: Unsplash

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 мало розпочатися у червні, але графік зсувається.

Наразі Україна працює з усіма причетними сторонами для прискорення процесу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес. Тому що тут ідеться про навчання пілотів, інженерів, підготовку інфраструктури, ухвалення правових рішень, необхідних, власне, для передання літаків, – сказав він.

Кулеба наголосив, що це серйозна робота, і “починати її потрібно було ще вчора”. Процес дуже складний і потребує координації багатьох елементів.

– Була обіцянка розпочати навчання в червні від однієї з країн. Тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися в розрахунках, їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все прискорюємо, – додав Кулеба.

Нещодавно президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам, які затягують зі складанням графіка тренувань українських пілотів на F-16.

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винищувач F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, Російська агресія
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