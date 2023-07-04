Продвинулись до 2 км. Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении

Украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в глубину обороны врага до 2 километров.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение вглубь врага до 2 км, — сказал он.