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Продвинулись до 2 км. Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в глубину обороны врага до 2 километров.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение вглубь врага до 2 км, — сказал он.

Сейчас украинские военные закрепляются на занятых рубежах.

— Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование, — добавил Шершень.

Он отметил, что войска РФ оказывают ожесточенное сопротивление.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.

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Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

Бердянск, Война в Украине, Запорожская область
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