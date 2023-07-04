Продвинулись до 2 км. Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении
Украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в глубину обороны врага до 2 километров.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
— На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение вглубь врага до 2 км, — сказал он.
Сейчас украинские военные закрепляются на занятых рубежах.
— Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование, — добавил Шершень.
Он отметил, что войска РФ оказывают ожесточенное сопротивление.
Ранее спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.
Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления