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Продолжаются тяжелые бои. ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

Севернее и южнее города Бахмут Донецкой области украинские защитники продолжают оказывать давление на российских оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

— Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои, — сказал Ковалев.

Он отметил, что украинские военные продолжают сдерживать наступление войск РФ на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании сообщила, что в течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны.

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Источник: Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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