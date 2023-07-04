Продолжаются тяжелые бои. ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб
Севернее и южнее города Бахмут Донецкой области украинские защитники продолжают оказывать давление на российских оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
— Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои, — сказал Ковалев.
Он отметил, что украинские военные продолжают сдерживать наступление войск РФ на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Ранее разведка Министерства обороны Великобритании сообщила, что в течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны.
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