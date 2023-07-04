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Просунулися до 2 км. Сили оборони мають успіхи на Бердянському напрямку

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники просунулися на Бердянському напрямку в глибину оборони ворога до 2 кілометрів.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км, – сказав він.

Наразі українські військові закріплюються на зайнятих рубежах.

– Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування, – додав Шершень.

Він зазначив, що війська РФ чинять запеклий спротив.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область
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