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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Тривають важкі бої. ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Північніше та південніше від міста Бахмут на Донеччині українські захисники продовжують чинити тиск на російських окупантів та вибивають їх із раніше захоплених рубежів.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої, – сказав Ковальов.

Він зазначив, що українські військові продовжують стримувати наступ військ РФ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що потягом останніх тижнів російські окупаційні війська вдосконалили тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на Півдні країни.

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Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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