В Николаеве задержали агента, который готовил ракетный удар по оборонному заводу и зданию СБУ

СБУ задержала жителя Николаева, который помогал российской спецслужбе ФСБ готовить ракетный удар по городу, в частности по зданию управления Службы безопасности и оборонного завода.

Мужчина даже предлагал ударить баллистическими ракетами Кинжал.

Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах области. За такую работу россияне обещали мужчине деньги.

Но СБУ удалось опередить вражеские планы — своевременно разоблачили предателя. В его телефоне нашли переписку в мессенджере с ФСБ.

В поле зрения агрессора житель Николаева попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Telegram-каналах и призывов нанести удары по военным объектам Николаева.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ задержала информатора ФСБ РФ в Донецкой области, который пытался сорвать контрудары украинских войск под Бахмутом.

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