Житель Кропивницкого помогал ФСБ готовить ракетные удары по аэродромам области. Предателя задержали

Служба безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который помогал россиянам готовить новые ракетные удары по аэродромам Кировоградской области.

Предателя еще в начале года завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ РФ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Российский агент должен был собрать информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии там боевых самолетов и складов с боеприпасами для ВСУ. Также злоумышленника интересовало расположение огневых позиций систем противовоздушной обороны вблизи аэродромов.

За свою работу предатель получил от ФСБ 10 тыс. грн в криптовалюте. Россияне планировали использовать переданную им информацию для новых воздушных атак на инфраструктуру.

Однако сотрудники СБУ задержали предателя, когда тот проводил видеосъемку на территории одной из воинских частей ВСУ. В телефоне нашли доказательства переписки с сотрудником ФСБ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.