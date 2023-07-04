У Миколаєві затримали агента, який готував ракетний удар по оборонному заводу і будівлі СБУ

СБУ затримала жителя Миколаєва, який допомагав російській спецслужбі ФСБ готувати ракетний удар по місту, зокрема по будівлі управління Служби безпеки та оборонного заводу.

Чоловік навіть пропонував вдарити балістичними ракетами Кинджал.

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах області. За таку роботу росіяни обіцяли чоловіку гроші.

Але СБУ вдалося випередити ворожі плани – своєчасно викрили зрадника. У його телефоні знайшли переписку в месенджері з ФСБ.

У поле зору агресора житель Миколаєва потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Telegram-каналах та закликів завдати ударів по військових об’єктах Миколаєва.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ РФ на Донеччині, який намагався зірвати контрудари українських військ під Бахмутом.

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