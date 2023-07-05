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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Маркуса звинуватили у величезних втратах 47-ї бригади, він відповів

Валерій Маркус

Ексгенпрокурор Святослав Піскун звинуватив головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади Маґура Валерія Маркуса у нібито величезних втратах у бригаді.

У відеозверненні Маркус спростував інформацію.

Раніше Піскун заявив, що його брат воює в 47-й бригаді й нібито каже, що солдатів “посилають на мінні поля”, розповідає про великі втрати, а також про те, що він перейшов уже до третього складу роти.

– Дуже багато бруду, породженого росіянами, ллється на нашу бригаду. Але бог із ними, з росіянами… Страшно, що українці в цю маячню вірять, поширюють, обговорюють, розносять усюди. Якби ці люди усвідомлювали, як багато шкоди вони завдають цими діями… їм стало б дуже страшно… Це відео — просто концентрат маячні, – відповів на заяву Маркус.

За його словами, втрати 47-ї бригади за понад місяць щоденних штурмів менші за 2%.

– Якщо всіх наших загиблих більш ніж за місяць бойових дій, щоденних штурмів додати до зниклих безвісти… ця цифра становитиме менше ніж 2%… У нашій бригаді бережуть людей. Це факт, підтверджений цифрами. Усі ці речі зараз секретні, але цей час мине, і потім ви зможете перевірити мої слова, — наголосив боєць.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки.

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Фото: Валерій Маркус

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Тетяна Доцяк
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