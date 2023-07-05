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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВСУ еще не использовали свой потенциал — Сырский и Тарнавский о контрнаступлении

Олександр Сирський
Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины еще не достигли своего “полного потенциала”, но командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский говорят, что контрнаступление “идет по плану”.

Об этом они сказали в интервью ABC News.

— Пока что события развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, — сказал Сырский.

А Александр Тарнавский сказал, что ситуация “стабильная”. Он добавил, что главное, что ВСУ еще не использовали свой потенциал.

Сырский отметил, что никто из союзников Украину не подталкивает с контрнаступлением, есть желание самих военных достичь определенных рубежей, однако решить это в спокойном месте — одно, а выполнить “в условиях яростного сопротивления противника” — другое.

— Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны, — сказал Сырский.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что Украина сможет вернуть под полный контроль Бахмут, Сырский сказал: “Да, конечно. Я уверен”.

По словам Сырского, враг несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих.

ABC News отмечает, что сейчас генерал Сырский осуществляет надзор за украинскими силами вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись вперед на южном фланге.

Со своей стороны генерал Тарнавский, который руководит контрнаступлением на юге, сказал, что ситуация “стабильная” и что Украина еще не использовала “весь свой потенциал”.

Оба генерала поблагодарили США за военную поддержку, отметив, что бронетехника, предоставленная Западом, меняет ситуацию на поле боя. Однако, как на востоке, так и на юге украинские войска сталкиваются с огромными минными полями на оккупированной Россией территории, враг атакует технику.

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Источник: ABC News
Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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