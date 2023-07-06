Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится во время саммита в Вильнюсе

Представители украинской власти присоединятся к первому заседанию Совета Украина-НАТО уже 12 июля, во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на официальную программу саммита.

Ожидается, что формат Совета Украина-НАТО будет проводиться “на уровне глав государств и правительств, включая Швецию”.

По данным издания, мероприятие должно состояться 12 июля в 13:00.

Начало заседания Совета будет открыто публичным вступительным словом генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Подобный анонс и потребность в участии “глав государств и правительств” указывает, что, вероятно, президент Владимир Зеленский лично будет участвовать на саммите НАТО в Вильнюсе, хотя ранее были сомнения относительно того, что глава украинского государства поедет в Литву.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников говорил, что Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии на новый формат Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Генсек Столтенберг также объяснял, что будет означать изменение формата на Совет Украина-НАТО.

Также ранее о том, что первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться в Вильнюсе, озвучивал тот же Столтенберг, который называл “амбициями” намерение организации “провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием президента Зеленского”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.