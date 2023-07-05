Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе

На саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет LRT.

Глава страны выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс “обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает, но уж точно многое”.

Он отметил, что не стал бы так категорично заявлять, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны “в той или иной форме”, ведь, по его словам, это именно то, что сейчас обсуждается в Северо-Атлантическом Союзе.

— У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать, — говорит Науседа.

По его мнению, успех будет, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он уточнил, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

— Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом, — резюмировал Науседа.

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