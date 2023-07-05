Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе

Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Фото: Getty Images

На саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет LRT.

Глава страны выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс “обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает, но уж точно многое”.

Он отметил, что не стал бы так категорично заявлять, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны “в той или иной форме”, ведь, по его словам, это именно то, что сейчас обсуждается в Северо-Атлантическом Союзе.

— У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать, — говорит Науседа.

По его мнению, успех будет, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он уточнил, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

Читайте также
Подоляк объяснил, что мешает миру признать необходимость решения о членстве Украины в НАТО
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе

— Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом, — резюмировал Науседа.

Война в Украине, Литва, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будет охватывать не только материальный ущерб: как будет работать Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ — Маляр
ПВК Вагнер
Шаг за шагом. ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях
ЗСУ
Война технологий. У РФ получалось заглушить HIMARS, мы доложили партнерам — Резников
HIMARS
В Генштабе ВСУ подтвердили использование Storm Shadow для удара по Чонгарскому мосту
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (05.07.2023)
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (05.07.2023)
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (05.07.2023)
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (05.07.2023)
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь