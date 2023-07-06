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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться під час саміту у Вільнюсі

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться під час саміту у Вільнюсі
Фото: Depositphotos

Представники української влади приєднаються до першого засідання Ради Україна-НАТО вже 12 липня, під час другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це пише Європейська правда з посиланням на офіційну програму саміту.

Очікується, що формат Ради Україна-НАТО проводитиметься “на рівні глав держав і урядів, включно зі Швецією”.

За даними видання, захід має відбутися 12 липня о 13:00.

Початок засідання Ради буде відкрито публічним вступним словом генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Такий анонс і потреба в участі “глав держав і урядів” вказує, що, ймовірно, президент Володимир Зеленський особисто братиме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, хоча раніше були сумніви щодо того, що глава української держави поїде до Литви.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков говорив, що Україна й НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

Генсек Столтенберг також пояснював, що означатиме зміна формату на Раду Україна-НАТО.

Також раніше про те, що перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутися у Вільнюсі, озвучував той самий Столтенберг, який називав “амбіціями” намір організації “провести перше засідання нової Ради у Вільнюсі за участю президента Зеленського”.

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Війна в Україні, Вільнюс, НАТО, Саміт НАТО, Україна
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