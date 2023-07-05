Стало известно, когда Великобритания начнет обучение украинских пилотов

Великобритания в августе планирует начать обучение 20 украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Ходом обучения пилотов поинтересовался 29 июня депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Он обратился к Хиппи с вопросом о количестве украинских пилотов, которых Великобритания подготовила с февраля 2022 года.

— Великобритания начнет базовую подготовку до 20 украинских пилотов в августе, — говорится в ответе госсекретаря.

Напомним, в мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16. Первым шагом для этого должно стать обучение украинских пилотов.

Недавно президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с составлением графика тренировок пилотов на F-16.

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