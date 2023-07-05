Стало відомо, коли Велика Британія розпочне навчання українських пілотів

Велика Британія планує у серпні розпочати навчання 20 українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі.

Перебігом навчання пілотів поцікавився 29 червня депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію.

Він звернувся до Хіппі з питанням про кількість українських пілотів, яких Велика Британія підготувала з лютого 2022 року.

– Велика Британія розпочне базову підготовку до 20 українських пілотів у серпні, — йдеться у відповіді держсекретаря.

Нагадаємо, у травні західні партнери заговорили про формування коаліції з передання Україні винищувачів F-16. Першим кроком для цього має стати навчання українських пілотів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам, які затягують зі складанням графіка тренувань пілотів на F-16.

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