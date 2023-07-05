РФ использует провокации на ЗАЭС для того, чтобы создать панические настроения в обществе — Маляр

Россия использует Запорожскую АЭС для создания панических настроений в украинском обществе, которые бы помогли Кремлю переломить ход войны, но Вооруженные силы Украины имеют успехи и постепенно продвигаются, когда же враг, несмотря на серьезное сопротивление, не может удерживать позиции.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, попытка россиян создать провокации на оккупированной Запорожской АЭС необходима Кремлю для того, чтобы хоть как-то переломить ход войны в свою пользу.

— Они используют не только военные средства. То есть не только минируют, стреляют, ракеты запускают. Они взрывают Каховскую дамбу. Это тоже их инструмент войны, которым они пытаются изменить ход событий. Сейчас они используют эту панику и запугивание по поводу Запорожской АЭС. Это тоже их инструмент войны, которым они пытаются повлиять на ход войны, — сказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны говорит, что россияне прибегают к таким средствам, чтобы, в частности, выиграть время. Или чтобы создать панику, где были бы приняты поспешные решения.

Таким образом, можно рассматривать два сценария, говорит Маляр. Во-первых, это запугивание и шантаж. Во-вторых, это непосредственное совершение террористического акта.

— Оба этих сценария они могут использовать именно для достижения своих военных задач. Безусловно, россияне очень часто используют создание панических настроений как информационно-психологические операции, — сказала она.

В то же время Анна Маляр утверждает, что военное командование Украины готово ко всем сценариям, включая возможное совершение теракта на ЗАЭС.

Она напомнила, что в четырех областях вокруг Запорожской АЭС проводятся все возможные учения, чтобы соответственно реагировать на вызовы, которые могут быть следствием деятельности оккупантов на электростанции.

— Важно сохранять спокойствие и верить только официальным источникам информации. Когда формируются информационно-психологические операции, то запускается эта паническая информация из Telegram-каналов, которые не имеют имени и фамилии, то есть невозможно установить, кто именно это написал. И это, конечно, не официальные источники, — сказала Маляр.

Касательно линии фронта заместитель главы МО говорит, что сейчас россияне фактически находятся в ловушке в Бахмуте.

— Мы контролируем только юго-западную часть (Бахмута. — Ред.). Но они не могут передвигаться по городу, но фактически они из него и выйти не могут, потому что им тоже не дают это сделать наши Вооруженные силы, — сказала она.

Маляр говорит, что перед эфиром разговаривала с начальником направления, командующим Сухопутными войсками ВСУ генералом Александром Сырским.

— Вокруг Бахмута, по флангам… По южному флангу мы немного продвигаемся, по северному флангу идут бои. Назвать продвижением на сейчас это будет рано, потому что в течение суток может несколько раз меняться ситуация. Пока наши войска не закреплены, то нельзя сказать, что было продвижение, — пояснила она.

Также заместитель министра обороны говорит, что на Лиманском направлении идут тяжелые бои.

— Если подытожить результаты, то мы постепенно продвигаемся, а враг ни на одном из направлений не продвигается, — пояснила она.

Анна Маляр говорит, что тактика врага в Бахмуте изменилась таким образом, что Россия начала подтягивать все свои резервы, поскольку не хочет сдавать город.

— В последние дни они подтягивают десантно-штурмовые войска. Сейчас, представьте себе, их военные отказываются идти в бой, оставляют военные позиции, и мы зафиксировали уже сегодня, что они выставляют заградотряды, которые стреляют в спину своим, чтобы они не оставляли позиции, — сказала она.

Маляр добавила, что враг покидает позиции целыми подразделениями.

По ее словам, как в Бахмуте, так и на Юге, несмотря на серьезное сопротивление противника, украинские Силы обороны продвигаются. В то же время Анна Маляр отметила, что корректнее называть действия украинских Вооруженных сил не продвижением, а ослаблением наступательных возможностей врага, которое создаст в будущем обстоятельства, которые позволят продвигаться быстрее для защитников Украины.

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