ЗАЕС для Кремля – це інструмент, яким вони хочуть змінити хід війни – Маляр

Росія використовує Запорізьку АЕС для створення панічних настроїв в українському суспільстві, які б допомогли Кремлю переломити хід війни, але Збройні сили України мають успіхи та поступово просуваються, коли ж ворог, попри серйозний опір, не може втримувати позиції.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, спроба росіян створити провокації на окупованій Запорізькій АЕС необхідна Кремлю для того, щоб хоч якось переламати хід війни на свою користь.

– Вони використовують не тільки військові засоби. Тобто не тільки мінують, стріляють, ракети запускають. Вони підривають Каховську греблю. Це теж їх інструмент війни, яким вони намагаються змінити хід подій. Зараз вони використовують цю паніку і залякування з приводу Запорізької АЕС. Це теж їхній інструмент війни, яким вони намагаються вплинути на хід війни, – сказала Маляр.

Заступниця глави Міноборони каже, що росіяни вдаються до таких засобів, щоб, зокрема, виграти час. Або щоб утворити паніку, де були б ухвалені поспішні рішення.

Тож можна розглядати два сценарії, каже Маляр. По-перше, це залякування і шантаж. По-друге, це безпосереднє вчинення терористичного акту.

– Обидва цих сценарії вони можуть використати саме для досягнення своїх військових завдань. Безумовно, росіяни дуже часто використовують створення панічних настроїв як інформаційно-психологічні операції, – сказала вона.

Водночас Ганна Маляр стверджує, що військове командування України готове до усіх сценаріїв, включно із можливим вчиненням теракту на ЗАЕС.

Вона нагадала, що в чотирьох областях навколо Запорізької АЕС проводяться усі можливі навчання, щоб відповідно реагувати на виклики, які можуть бути наслідком діяльності окупантів на електростанції.

– Важливо зберігати спокій і вірити тільки офіційним джерелам інформації. Коли формуються інформаційно-психологічні операції, то запускається ця панічна інформація з Telegram-каналів, які не мають імені та прізвища, тобто неможливо встановити, хто саме це написав. І це, звісно, не офіційні джерела, – сказала Маляр.

Щодо лінії фронту заступниця глави МО каже, що зараз росіяни фактично перебувають у пастці в Бахмуті.

– Ми контролюємо лише південно-західну частину (Бахмута. – Ред.). Але вони не можуть пересуватися містом, але фактично вони з нього і вийти не можуть, тому що їм теж не дають це зробити наші Збройні сили, – сказала вона.

Маляр каже, що перед ефіром мала розмову з начальником напрямку, командувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Олександром Сирським.

– Довкола Бахмуту, по флангах… По південному флангу ми дещо просуваємося, по північному флангу ідуть бої. Назвати просуванням на зараз буде зарано, тому що протягом доби може кілька разів змінюватись ситуація. Поки наші війська не закріплені, то не можна сказати, що було просування, – пояснила вона.

Також заступниця міністра оборони каже, що на Лиманському напрямку точаться важкі бої.

– Якщо підсумувати результати, то ми поступово просуваємося, а ворог на жодному з напрямків не просувається, – пояснила вона.

Ганна Маляр каже, що тактика ворога у Бахмуті змінилася так, що Росія почала підтягувати усі свої резерви, оскільки не хоче здавати місто.

– Останні дні вони підтягують десантно-штурмові війська. Зараз, уявіть собі, їх військові відмовляються йти в бій, залишають військові позиції, і ми зафіксували вже сьогодні, що вони виставляють загородзагони, які стріляють в спину своїм, щоб вони не залишали позиції, – сказала вона.

Маляр додала, що ворог залишає позиції цілими підрозділами.

За її словами, як у Бахмуті, так і на Півдні, попри серйозний опір противника, українські Сили оборони просуваються. Водночас Ганна Маляр наголосила, що коректніше називати дії українських Збройних сил не просуванням, а ослабленням наступальних спроможностей ворога, яке утворить у майбутньому обставини, що дозволять просуватися швидше для захисників України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.