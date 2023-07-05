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Валентина Чорна, редактор ленты

Сливала позиции ВСУ в Бахмуте: вражескую информаторку приговорили к 10 годам тюрьмы

Сливала позиции ВСУ в Бахмуте: вражескую информаторку приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: СБУ

Суд вынес приговор вражеской информаторке, которая сообщала ФСБ России о местах дислокации Сил обороны в районе Бахмута. Ей назначили 10 лет тюремного заключения.

Как установило следствие, фигуранткой является жительница Дружковки Донецкой области. В июле 2022 года ее привлек к сотрудничеству представитель ФСБ.

— Коммуникацию с ним поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов с Google Maps, на которых обозначала украинские объекты. При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем спецслужбы РФ, — сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Недавно в Николаеве задержали агента, который готовил ракетный удар по оборонному заводу и зданию СБУ.

Фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах области. За такую работу россияне обещали мужчине деньги.

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Источник: СБУ
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, СБУ
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