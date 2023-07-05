Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Суд виніс вирок ворожій інформаторці, яка повідомляла ФСБ Росії про місця дислокації Сил оборони у районі Бахмута. Їй призначили 10 років тюремного ув’язнення.
Як встановило слідство, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник ФСБ.
– Комунікацію з ним підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скриншотів з Google Maps, на яких позначала українські об’єкти. Під час затримання у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби РФ, – повідомили в СБУ.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Нещодавно у Миколаєві затримали агента, який готував ракетний удар по оборонному заводу і будівлі СБУ.
Фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах області. За таку роботу росіяни обіцяли чоловіку гроші.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк