Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці

Суд виніс вирок ворожій інформаторці, яка повідомляла ФСБ Росії про місця дислокації Сил оборони у районі Бахмута. Їй призначили 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановило слідство, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник ФСБ.

– Комунікацію з ним підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скриншотів з Google Maps, на яких позначала українські об’єкти. Під час затримання у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби РФ, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нещодавно у Миколаєві затримали агента, який готував ракетний удар по оборонному заводу і будівлі СБУ.

Фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах області. За таку роботу росіяни обіцяли чоловіку гроші.

Джерело : СБУ

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