Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці

Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Фото: СБУ

Суд виніс вирок ворожій інформаторці, яка повідомляла ФСБ Росії про місця дислокації Сил оборони у районі Бахмута. Їй призначили 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановило слідство, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник ФСБ.

– Комунікацію з ним підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скриншотів з Google Maps, на яких позначала українські об’єкти. Під час затримання у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби РФ, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нещодавно у Миколаєві затримали агента, який готував ракетний удар по оборонному заводу і будівлі СБУ.

Фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах області. За таку роботу росіяни обіцяли чоловіку гроші.

Читайте також
Крали гроші з рахунків українців та вирощували канабіс: СБУ у Києві затримала хакерів
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці

Джерело: СБУ
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський доручив Залужному продовжити посилення Північного напрямку
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Підвищень податків до кінця війни не планується, крім повернення до довоєнного рівня – Шмигаль
Денис Шмигаль
Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
МАГАТЕ дало запит на доступ до ЗАЕС, щоб підтвердити відсутність на місці мін або вибухівки
Запорізька АЕС
У Шевченківському суді Києва стався вибух та було чутно постріли – ЗМІ
суд
Відео
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком
Вікторія Амеліна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Зливала позиції ЗСУ у Бахмуті: ворожу інформаторку засудили до 10 років в’язниці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь