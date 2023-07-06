В Макеевке ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов для РСЗО и Градов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила информацию об уничтожении крупного склада боеприпасов РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

– Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 Град, – сообщила заместитель министра.

Маляр отметила, что ежедневно Силы обороны находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов. Только за минувшие сутки уничтожено 6 складов боеприпасов на одном только таврийском направлении.

– Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной. В современной войне логистические цели являются ключевыми, – написала она.

Напомним, утром во временно оккупированной Макеевке прогремели взрывы.

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