У Макіївці ЗСУ знищили російський склад боєприпасів для РСЗВ та Градів

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про знищення великого складу боєприпасів РФ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

– Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 ГРАД, – повідомила заступник міністра.

Маляр зазначила, що щодня Сили оборони знаходять та знищують склади та логістичні вузли окупантів. Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку.

– Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими, – написала вона.

Нагадаємо, зранку в тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи.

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