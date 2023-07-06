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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Макіївці ЗСУ знищили російський склад боєприпасів для РСЗВ та Градів

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про знищення великого складу боєприпасів РФ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 ГРАД, – повідомила заступник міністра. 

Маляр зазначила, що щодня Сили оборони знаходять та знищують склади та логістичні вузли окупантів. Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку.

– Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими, – написала вона. 

Нагадаємо, зранку в тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи. 

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Макіївка
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