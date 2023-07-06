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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В окупованій Макіївці знову стався вибух – Андрющенко

Вибух
Фото: Depositphotos

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про влучання в окупованій Макіївці Донецької області.

Про це він написав у Telegram.

– Макіївка зранку радісно сигналізує димом про влучну “бавовну”. Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилося в зоні небезпеки. Російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик, – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, де видно, як у небо підіймається стовп диму.

Раніше в окупованій Макіївці, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа на нафтобазі Красногвардійська.

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Війна в Україні, Донецька область, Макіївка
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