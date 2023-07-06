Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В окупованій Макіївці знову стався вибух – Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про влучання в окупованій Макіївці Донецької області.
Про це він написав у Telegram.
– Макіївка зранку радісно сигналізує димом про влучну “бавовну”. Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилося в зоні небезпеки. Російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик, – йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали публікують відео, де видно, як у небо підіймається стовп диму.
Раніше в окупованій Макіївці, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа на нафтобазі Красногвардійська.
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