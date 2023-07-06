Бедрак Виктория, редактор ленты
В оккупированной Макеевке снова произошел взрыв – Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о попадании в оккупированной Макеевке Донецкой области.
Об этом он написал в Telegram.
— Макеевка утром радостно сигнализирует дымом о меткой “бавовне”. Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Российской военной логистике в Донецкой области приходит конец, — говорится в сообщении.
Местные Telegram-каналы публикуют видео, где видно, что в небо поднимается столб дыма.
Ранее в оккупированной Макеевке, что в Донецкой области, произошел масштабный пожар на нефтебазе Красногвардейска.
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