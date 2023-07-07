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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись на километр за последние сутки — Череватый

На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись на километр за последние сутки — Череватый
Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона проинформировал, что ВСУ за минувшие сутки продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении.

– Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении, — Ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра, – сказал он.

Череватый отметил, что российские оккупанты продолжают оказывать сопротивление. За последние сутки они совершили 318 обстрелов украинских бойцов с использованием ствольной и реактивной артиллерии, а также провели три авианалета.

Всего произошло семь боестолкновений, во время которых был уничтожен 61 захватчик, ранены еще 116 и взяты в плен пять.

– Уничтожено два вражеских БМП, БТР, боевая машина десанта, единица реактивной системы Град, две самоходные артиллерийские установки Гиацинт, две пушки, две станции РЛС, пять складов с боеприпасами и противотанковый комплекс, – рассказал спикер.

Череватый отметил, что украинские военные продвигаются вперед, не имея преимущества в силах и средствах.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Силы обороны наступают и закрепляются в районе Клещеевки под Бахмутом, там продолжаются тяжелые бои.

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Бахмут, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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