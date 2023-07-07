ЗСУ закріплюються в районі Кліщіївки під Бахмутом, тривають важкі бої – Генштаб
Сили оборони продовжують наступальні дії в районі Кліщіївки під Бахмутом Донецької області та мають успіх.
Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
За його словами, українські війська продовжують вибивати ворогів з раніше захоплених рубежів північніше та південніше Бахмута.
– В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої, – додав він.
Щодо Лиманського, Авдіївського та Маріїнського напрямків, тут, як наголосив Ковальов, ЗСУ відбивають атаки окупантів.
Зокрема, на Лиманському – противник намагався за підтримки авіації витіснити українські війська з позицій у районі західніше Кармазинівки Луганської області, але усі спроби були провальні.
На Авдіївському – наші війська продовжують стримувати наступ ворога в районі Первомайського Донецької області.
Важкі бої тривають і в районі Мар’їнки, проте Сили оборони відбивають усі штурми окупаційних військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
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Джерело: Military Media Center