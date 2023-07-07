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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ закріплюються в районі Кліщіївки під Бахмутом, тривають важкі бої – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують наступальні дії в районі Кліщіївки під Бахмутом Донецької області та мають успіх.

Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, українські війська продовжують вибивати ворогів з раніше захоплених рубежів північніше та південніше Бахмута.

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– В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої, – додав він.

Кліщіївка на карті

Фото: Deep State

Щодо Лиманського, Авдіївського та Маріїнського напрямків, тут, як наголосив Ковальов, ЗСУ відбивають атаки окупантів.

Зокрема, на Лиманському – противник намагався за підтримки авіації витіснити українські війська з позицій у районі західніше Кармазинівки Луганської області, але усі спроби були провальні.

На Авдіївському – наші війська продовжують стримувати наступ ворога в районі Первомайського Донецької області.

Важкі бої тривають і в районі Мар’їнки, проте Сили оборони відбивають усі штурми окупаційних військ.

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Джерело: Military Media Center

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