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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия втрое меньше применяет Калибры для атак на Украину: Воздушные силы назвали причину

Юрій Ігнат

Российская армия начала применять крылатые ракеты Калибр примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

– По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 Калибров в месяц. Поэтому 10-15 Калибров за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама, – сказал он.

Игнат отметил, что Россия потратила стратегический запас ракет на удары по энергетической инфраструктуре осенью и зимой. При этом оккупанты активно используют ракеты С-300, которых имеют много, по прифронтовым территориям и Х-22.

– Однако Х-22 они уже не производят. Это старые советские ракеты. За время полномасштабного вторжения более 150 Х-22 было выпущено по Украине, – добавил он.

Напомним, ночью 7 июля подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 из 18 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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