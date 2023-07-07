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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на кілометр за останню добу – Череватий

На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на кілометр за останню добу – Череватий
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону проінформував, що ЗСУ за минулу добу просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку.

– Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку, – Ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра, – сказав він.

Череватий зазначив, що російські окупанти продовжують чинити опір. За останню добу вони здійснили 318 обстрілів українських бійців із використанням ствольної та реактивної артилерії, а також провели три авіанальоти. 

Загалом відбулося сім боєзіткнень, під час яких було знищено 61 загарбника, поранено ще 116 та взято у полон п’ятьох.

– Знищено два ворожих БМП, БТР, бойова машина десанту, одиниця реактивної системи Град, дві самохідні артилерійські установки Гіацинт, дві гармати, дві станції РЛС, п’ять складів з боєприпасами та протитанковий комплекс, – розповів речник. 

Череватий наголосив, що українські військові просуваються уперед, не маючи переваги у силах і засобах.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Сили оборони наступають та закріплюються в районі Кліщіївки під Бахмутом, там тривають важкі бої.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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