Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы

У судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца на блокпосту в Киеве, принудительно отобрали биологические образцы и направили на экспертизу.

Об этом сегодня сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Экспертиза должна установить, находился ли судья в состоянии алкогольного опьянения на момент смертельного ДТП.

– Вчера, по ходатайству прокуратуры, у судьи принудительно отобрали биологические образцы. Они направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время, – подчеркнула Максимец.

По ее данным, уже сегодня Высший совет правосудия рассмотрит представление прокуратуры о разрешении на содержание Тандыра под стражей. Если ВСП признает доводы прокуроров обоснованными, сторона обвинения будет просить суд избрать судье меру пресечения.

Что известно о смертельном ДТП

Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве.

Нацгвардеец от полученных травм скончался на месте. Судью задержали.

По данным прокуратуры, сразу после ДТП судья отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ, хотя “имел визуальные клинические признаки опьянения”. Именно поэтому прокуроры прибегли к принудительному изъятию образцов.

Алексею Тандыру уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Когда состоится прощание с погибшим воином

Прощание с погибшим нацгвардейцем Вадимом Бондаренко состоится в воскресенье, 28 мая, в городе Тальное (Черкасская область), откуда он родом.

Церемония запланирована на 12:30 возле памятника Героям Небесной Сотни и защитникам Украины.

Как известно, у погибшего бойца остались трое детей: двое усыновленных, а также родная двухлетняя дочь.

Отец и брат Вадима Бондаренко защищают Украину на фронте.

Источник: Facebook-страница Надежды Максимец

Фото: Киевская городская прокуратура

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