Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы

ДТП на блокпосту в Києві

У судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца на блокпосту в Киеве, принудительно отобрали биологические образцы и направили на экспертизу.

Об этом сегодня сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Экспертиза должна установить, находился ли судья в состоянии алкогольного опьянения на момент смертельного ДТП.

– Вчера, по ходатайству прокуратуры, у судьи принудительно отобрали биологические образцы. Они направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время, – подчеркнула Максимец.

По ее данным, уже сегодня Высший совет правосудия рассмотрит представление прокуратуры о разрешении на содержание Тандыра под стражей. Если ВСП признает доводы прокуроров обоснованными, сторона обвинения будет просить суд избрать судье меру пресечения.

Что известно о смертельном ДТП

Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве.

Нацгвардеец от полученных травм скончался на месте. Судью задержали.

По данным прокуратуры, сразу после ДТП судья отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ, хотя “имел визуальные клинические признаки опьянения”. Именно поэтому прокуроры прибегли к принудительному изъятию образцов.

Алексею Тандыру уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Когда состоится прощание с погибшим воином

Прощание с погибшим нацгвардейцем Вадимом Бондаренко состоится в воскресенье, 28 мая, в городе Тальное (Черкасская область), откуда он родом.

Церемония запланирована на 12:30 возле памятника Героям Небесной Сотни и защитникам Украины.

Как известно, у погибшего бойца остались трое детей: двое усыновленных, а также родная двухлетняя дочь.

Отец и брат Вадима Бондаренко защищают Украину на фронте.

Читайте также
У сбитого судьей нацгвардейца Вадима Бондаренко осталось трое детей
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы

Источник: Facebook-страница Надежды Максимец

Фото: Киевская городская прокуратура

ДТП, ДТП в Киеве, Київ, Нацгвардия, Прокуратура, судья
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Судье объявили подозрение: что известно о ДТП в Киеве и погибшем нацгвардейце
Суддя на блокпосту збив насмерть нацгвардійця 26 травня 2023
У сбитого судьей нацгвардейца Вадима Бондаренко осталось трое детей
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
Задержали с поличным: в Киеве будут судить мужчину, который развращал школьницу
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
В Лексусе судьи, сбившего насмерть нацгвардейца, нашли бутылку от алкоголя – ГБР
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
Обломки ракет упали в двух районах Киева – КГВА об обстреле столицы 26 мая
Х-555
Видео
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
На вкус Херсонская, но выращенная на Киевщине: клубника по-переселенски
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия
дрон квадрокоптер безпілотник
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Гибель нацгвардейца в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь