Суддя Тандир був п’яний за кермом, коли збив нацгвардійця – результати судово-психологічної експертизи

Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про результати судової експертизи Фактам ICTV ексклюзивно повідомили у пресслужбі ДБР.

Там зазначили, що суддя Тандир, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Однак слідство вже провело низку експертиз, а деякі ще перебувають на завершальній стадії.

— За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи, – повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії України на одному з блокпостів у Києві. Від отриманих травм нацгвардієць Вадим Бондаренко загинув на місці.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

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