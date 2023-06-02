Смерть нацгвардейца на блокпосту: ВСП отстранил судью Алексея Тандыра

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Последний еще неделю назад сбил насмерть на блокпосту в столице 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Как сообщили в ВСП, решение было принято в связи с привлечением Тандыра к уголовной ответственности.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве.

От травм нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, в Лексусе главы Макаровского районного суда нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Вечером следующего дня Высший совет правосудия поддержал представление прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, разрешив таким образом стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

Между тем ни сам судья, ни его представители, по крайней мере, до похорон, прощения у родителей Вадима Бондаренко не просили и никоим образом не пытались с ними связаться.

С 23-летним нацгвардейцем, у которого осталась жена и трое детей, простились в Тальном 28 мая.

Источник: Высший совет правосудия

Фото: ГБР

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