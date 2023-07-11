Коллаборанты хотят от РФ гарантий безопасности в случае освобождения Украиной территорий – ЦНС
На фоне контрнаступления Сил обороны коллаборанты в Луганской области хотят получить от высшего политического руководства РФ гарантии безопасности в случае деоккупации региона.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Указано, что Кремль намерен создать условия для эвакуации на территорию РФ и дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь небольшой группы коллаборантов из Луганской области.
— С этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации, к членству во всероссийской политической партии Единая Россия и выдать соответствующие партийные билеты, — добавляют в ЦНС.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Геническе Херсонской области коллаборанты паникуют, поскольку на их мобильные телефоны приходят SMS с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации.
Источник: Центр национального сопротивления
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк