Колаборанти хочуть від РФ гарантій безпеки у разі звільнення Україною територій – ЦНС
На фоні контрнаступу Сил оборони колаборанти на Луганщині хочуть отримати від вищого політичного керівництва РФ гарантії безпеки у разі деокупації регіону.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що Кремль має намір створити умови для евакуації на територію РФ та подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя невеликої групи колаборантів з Луганської області.
– З цією метою заплановано залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб, які працюють в місцевій окупаційній адміністрації до членства у всеросійській політичній партії Единая Россия та видати відповідні партійні квитки, – додають у ЦНС.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Генічеську Херсонської області колаборанти панікують, оскільки на їхні мобільні телефони надходять SMS із детальними інструкціями та координатами точок евакуації.
Джерело: Центр національного спротиву
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