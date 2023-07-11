Лидеры блока согласовали создание Совета Украина − НАТО – Столтенберг
Во вторник, 11 июля, лидеры государств-членов Североатлантического союза утвердили создание Совета Украина – НАТО.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
– Совет Украина – НАТО – это форум для кризисных консультаций и принятия решений, где мы будем встречаться на равных, – сказал генсек блока.
Столтенберг подтвердил, что первое заседание Совета состоится в Вильнюсе в среду, 12 июля.
В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Совет Украина – НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и блока – Комиссию Украина – НАТО, которая существовала с 1997 года и работала в формате члены НАТО + 1.
Ранее Столтенберг объяснял, что благодаря новому формату официальный Киев получит равные с членами блока права.
По словам генсека, Совет Украина – НАТО является структурой “более глубокого сотрудничества и будет отражать усиление политического партнерства, отношений между Украиной и союзниками по НАТО”.
Источник: Европейская правда
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк