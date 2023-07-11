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Валентина Чорна, редактор ленты

Лидеры блока согласовали создание Совета Украина − НАТО – Столтенберг

Лидеры блока согласовали создание Совета Украина − НАТО – Столтенберг
Фото: Getty Images

Во вторник, 11 июля, лидеры государств-членов Североатлантического союза утвердили создание Совета Украина НАТО.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Совет Украина НАТО это форум для кризисных консультаций и принятия решений, где мы будем встречаться на равных, сказал генсек блока.

Столтенберг подтвердил, что первое заседание Совета состоится в Вильнюсе в среду, 12 июля.

В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Совет Украина НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и блока Комиссию Украина НАТО, которая существовала с 1997 года и работала в формате члены НАТО + 1.

Ранее Столтенберг объяснял, что благодаря новому формату официальный Киев получит равные с членами блока права.

По словам генсека, Совет Украина НАТО является структурой “более глубокого сотрудничества и будет отражать усиление политического партнерства, отношений между Украиной и союзниками по НАТО”.

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Источник: Европейская правда

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Саммит НАТО
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