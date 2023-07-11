Лідери блоку погодили створення Ради Україна − НАТО — Столтенберг

У вівторок, 11 липня, лідери держав-членів Північноатлантичного союзу затвердили створення Ради Україна — НАТО.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

— Рада Україна — НАТО — це форум для кризових консультацій й ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних, — сказав генсек блоку.

Столтенберг підтвердив, що перше засідання Ради відбудеться у Вільнюсі в середу, 12 липня.

В ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Рада Україна — НАТО замінить попередній формат співпраці Києва та блоку — Комісію Україна — НАТО, що існувала з 1997 року і працювала у форматі члени НАТО + 1.

Раніше Столтенберг пояснював, що завдяки новому формату офіційний Київ отримає рівні з членами блоку права.

За словами генсека, Рада Україна — НАТО є структурою “глибшого співробітництва і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною і союзниками по НАТО”.

Джерело: Європейська правда

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