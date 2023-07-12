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Валентина Летяк, редактор ленты

На Бердянском направлении есть частичный успех, инициатива на стороне ВСУ — Шершень

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед. В частности на Бердянском направлении имеем частичный успех, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

— Продвинувшись вдоль линии фронта, наши ударные подразделения и воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят огневое поражение по целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу, проводят разминирование, — уточнил военный.

По его словам, враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако украинские защитники продолжают давить на определенные участки фронта, уничтожать боевой потенциал россиян.

— Оккупанты несут колоссальные потери, инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику, — сказал Шершень, добавив, что за минувшие сутки на Таврическом направлении ликвидировано 68 россиян, еще 156 получили ранения, четверо попали в плен, также уничтожено 22 единицы техники.

Что касается Авдеевского и Марьинского направлений, здесь Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов — за сутки враг 19 раз штурмовал наши позиции и совершил 585 обстрелов, но все они успешно отбиты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Авдеевка, Армия России, Бердянск, Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, Російська агресія
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