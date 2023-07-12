Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та просуваються вперед. Зокрема на Бердянському напрямку маємо частковий успіх, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Просунувшись уздовж лінії фронту, наші ударні підрозділи і військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневе ураження по цілях противника, здіснюють контрбатарейну боротьбу, проводять розмінування, – уточнив військовий.

За його словами, ворог чинить запеклий спротив, проте українські захисники продовжують тиснути на певні ділянки фронту, нищити бойовий потенціал росіян.

– Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку, – сказав Шершень, додавши, що за минулу добу на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, ще 156 отримали поранення, четверо потрапили в полон, також знищено 22 одиниці техніки.

Щодо Авдіївського та Мар’їнського напрямків, тут Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – за добу ворог 19 разів штурмував наші позиції та здійснив 585 обстрілів, але всі вони успішно відбиті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Слідом за Бердянськом: у Токмаку пролунали вибухи
Токмак - вибухи

Авдіївка, Армія Росії, Бердянськ, Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Країни G7 погодили гарантії безпеки для України, Київ зобов’язується провести реформи
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Віддав наказ бомбити Вінницю: СБУ викрила командувача Чорноморського флоту РФ
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Таврійський напрямок: росіяни втратили понад дві роти та 22 одиниці техніки
ЗСУ військові
Танки Leopard, пошкоджені в Україні, ремонтуватимуть у Німеччині та, ймовірно, в Литві – Міноборони ФРН
Leopard 2A4
На місці вибуху у Запоріжжі знайшли невідомий військовий об’єкт: є поранені, зокрема дитина
Вибух
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Остання крапля, яка переконає запросити Україну: виставка Russian War Crimes у центрі Вільнюса
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (12.07.2023)
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (12.07.2023)
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (12.07.2023)
На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь