На Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ – Шершень

Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та просуваються вперед. Зокрема на Бердянському напрямку маємо частковий успіх, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Просунувшись уздовж лінії фронту, наші ударні підрозділи і військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневе ураження по цілях противника, здіснюють контрбатарейну боротьбу, проводять розмінування, – уточнив військовий.

За його словами, ворог чинить запеклий спротив, проте українські захисники продовжують тиснути на певні ділянки фронту, нищити бойовий потенціал росіян.

– Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку, – сказав Шершень, додавши, що за минулу добу на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, ще 156 отримали поранення, четверо потрапили в полон, також знищено 22 одиниці техніки.

Щодо Авдіївського та Мар’їнського напрямків, тут Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – за добу ворог 19 разів штурмував наші позиції та здійснив 585 обстрілів, але всі вони успішно відбиті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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