Вслед за Бердянском: в Токмаке прогремели взрывы
Днем 11 июля во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили в Telegram-каналах. Местные жители опубликовали фото дыма, который поднимается вверх.
Официально информацию о взрывах в Токмаке не комментировали.
Также взрывы раздавались в Бердянске Запорожской области.
Глава Одесской ОВА Сергей Братчук обнародовал фото Бердянской косы. На снимках можно увидеть, как люди на пляже созерцают дым.
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