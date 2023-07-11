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Валентина Чорна, редактор ленты

Вслед за Бердянском: в Токмаке прогремели взрывы

Токмак - вибухи

Днем 11 июля во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Telegram-каналах. Местные жители опубликовали фото дыма, который поднимается вверх.

Официально информацию о взрывах в Токмаке не комментировали.

Также взрывы раздавались в Бердянске Запорожской области.

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук обнародовал фото Бердянской косы. На снимках можно увидеть, как люди на пляже созерцают дым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Російська агресія
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