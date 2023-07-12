70 боевых машин и боеприпасы для Challenger 2: Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Великобритания объявила о передаче Украине еще 70 боевых машин в рамках очередного пакета помощи.

Об этом в среду, 12 июля сообщили в резиденции премьер-министра Сунака.

– Великобритания передаст Украине еще 70 боевых транспортных средств, а также машин материально-технического обеспечения. В частности, речь идет о боевых машинах разведки CVR(T) – говорится в заявлении.

Также отмечается, что передача техники, среди прочего, нужна для эвакуации раненых, подбитой бронетехники, а также — для доставки боеприпасов на позиции.

– Кроме того, в рамках этого пакета Украине немедленно передадут тысячи дополнительных снарядов для танков Challenger 2, – информирует канцелярия британского премьера.

В Офисе президента Украины сообщили, что в рамках саммита НАТО Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком.

Лидеры обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию и в будущем — современной западной авиации.

Зеленский поблагодарил Сунака и Соединенное Королевство за поддержку вступления Украины в НАТО и участие в предоставлении нашей стране действенных гарантий безопасности на период до членства в военном блоке.

Напомним, украинский президент в Вильнюсе заявил, что Украина присутствует на саммите НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Североатлантический блок и оружия.

Источник : Офис президента

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