Японія відправить Україні системи виявлення безпілотників
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір відправити Україні нелетальне спорядження, зокрема, системи виявлення БпЛА.
Про це повідомляє 47news.
Він заявив, що Японія використає 30 мільйонів доларів, внесених у фонди НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.
– Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв’язки, – зазначив Кісіда.
Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні.
Джерело: 47news
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк