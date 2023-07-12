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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Японія відправить Україні системи виявлення безпілотників

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір відправити Україні нелетальне спорядження, зокрема, системи виявлення БпЛА.

Про це повідомляє 47news.

Він заявив, що Японія використає 30 мільйонів доларів, внесених у фонди НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.

– Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв’язки, – зазначив Кісіда.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні.

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Бої на фронті

Джерело: 47news

Війна в Україні, НАТО, Саміт НАТО, Україна, Японія
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