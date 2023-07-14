Депортация, рабство, пытки и интервью под дулом пистолета: AP рассказало о жизни украинцев в оккупации

Россияне на временно оккупированных территориях задерживают украинцев и заставляют их рыть окопы для военных и братские могилы для других удерживаемых граждан Украины. Кроме того, оккупанты прибегают к пыткам, пытают украинцев и депортируют вглубь России тех, кто говорит на украинском языке.

Об этом говорится в материале Associated Press, которые пообщались с жертвами, пострадавшими от российской оккупации.

— Тысячи украинских гражданских лиц содержатся под стражей в России и на оккупированных ею украинских территориях, в разных местах — от новеньких российских тюрем до душного подвала. Большинство из них не имеют никакого статуса по российскому законодательству, — говорится в материале.

Журналисты издания пообщалась с десятками людей, в том числе с 20 бывшими заключенными, а также бывшими военнопленными, семьями более десятка гражданских лиц, находящихся под стражей, двумя офицерами украинской разведки и представителем правительства.

Их рассказы, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, предоставленные Красным Крестом, подтверждают широкомасштабную российскую систему содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими лицами, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

Так, AP пишет, что гражданские украинцы были вынуждены просыпаться до рассвета на морозе, после чего выстраивались в очередь в туалет и под дулами автоматов загружались в прицеп для скота. После этого оккупанты заставляли украинцев рыть окопы на линии фронта.

Более того, украинцев одевали в военную форму, что ставило гражданских лиц под угрозу, делая из них мишень.

Кроме того, оккупанты заставляли гражданских на временно неподконтрольной части Запорожской области рыть братские могилы для других заключенных. Как пишет AP, один из мужчин, который отказался копать, был застрелен на месте.

Как пишет издание, ссылаясь на правительственную российскую документацию, в планы Российской Федерации входит создание 25 новых исправительных колоний и шести других центров содержания под стражей в оккупированной Украине до 2026 года. Таким образом, делает выводы AP, Россия может удерживать еще тысячи украинцев.

Также в мае текущего года глава Кремля Владимир Путин подписал указ, позволяющий оккупантам отправлять людей с территорий с военным положением, к которым относится вся оккупированная Украина, туда, где его нет, например, вглубь России.

Таким образом россияне депортируют украинцев, которые сопротивляются оккупации. При этом сроки такой ссылки никем не определяются.

По данным AP, немало гражданских украинцев было задержано оккупантами за такие “правонарушения”, как беседы на украинском языке. Также задерживаются молодые люди, которые находятся в регионе под оккупацией.

Оккупанты также обвиняют гражданских лиц в терроризме, или расценивают их, как комбатантов или людей, которые “сопротивляются специальной военной операции”.

Таким образом Россия использует украинцев, как рабов, заставляя создавать окопы и другие фортификационные укрепления.

Кроме того, AP указывает на рутинность пыток на оккупированных территориях, где часто используют удары электрическим током, избиения, от которых ломаются черепа и ребра. Также оккупанты имитируют удушение для украинцев.

Бывшие удерживаемые гражданские лица говорят журналистам AP, что стали свидетелями смертей других заключенных. Это подтверждается и докладом ООН, который был обнародован в конце июня 2023 года, где было задокументировано 77 казней без суда и следствия над гражданскими лицами, а также смерть одного человека из-за пыток.

— Россия вообще не признает, что удерживает гражданских лиц, не говоря уже о причинах, по которым она это делает. Но пленные служат будущими разменными монетами в обмене на российских солдат, а ООН заявляет, что есть доказательства использования гражданских лиц как живых щитов вблизи линии фронта, — говорится в сообщении.

Представитель украинской разведки заявил AP, что страх России перед диссидентами и партизанами стал “патологическим” с прошлой осени, поскольку россияне готовятся к контрнаступлению Украины. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить ситуацию.

Интервью под дулом пистолета

Также оккупанты заставляли давать интервью российским журналистам по крайней мере в одном случае, пишет AP.

Речь идет о 50-летней женщине с фамилией Ягупова, которая ранее имела отношение к государственной должности в администрации в одном из населенных пунктов Запорожской области. Как пишет AP, Ягупова могла быть задержана россиянами, возможно, из-за того, что она замужем за украинским солдатом.

В октябре 2022 года оккупанты забрали Ягупову возле ее дома. Затем они требовали от нее рассказать информацию о ее муже, заклеили ей лицо полиэтиленовым пакетом, били по голове наполненной водой бутылкой и затягивали на шее трос.

— Они также вытащили ее из камеры и возили по городу, чтобы опознать проукраински настроенных местных жителей. Она не узнала. Когда ее вытащили во второй раз, она была истощена. Когда солдат поставил ее перед камерой российских новостей, она все еще чувствовала засохшую кровь на затылке. Похитители сказали ей, что она будет давать интервью, — пишет издание.

AP указывает, что оккупанты стояли позади камеры и наставили Ягуповой в голову пистолет.

— Солдат, который держал его, сказал ей, что если она даст правильные ответы российскому журналисту, который будет брать у нее интервью, то сможет выйти на свободу. Но она не знала, что такое правильные ответы. Она вернулась в камеру, — пишет издание.

Через три месяца, без объяснения причин, Ягупову снова вытащили на улицу. На этот раз ее отвезли на безлюдный блокпост, где ждала еще одна российская съемочная группа. Там ей и трем другим украинцам приказали сделать еще один дубль. И еще один, чтобы показать, что Россия освобождает украинских гражданских лиц, находящихся у нее под стражей.

Но в конце последнего дубля российские солдаты загрузили их в грузовик и отвезли на соседний перекресток. Один из них дал им в руки лопаты.

— Сейчас вы сделаете что-то на благо Российской Федерации, — сказал он.

Так Ягупова оказалась на рытье окопов до середины марта вместе с более чем десятком украинских гражданских лиц, среди которых были владельцы бизнеса, студент, учитель и работники коммунальных служб. Вдали она видела другие бригады, над которыми стояли вооруженные охранники. Большинство из них были одеты в российскую военную форму и ботинки и жили в страхе, что украинская артиллерия примет их за врага.

Источник : AP

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