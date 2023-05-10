Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах

Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
Фото: Depositphotos

Россия планирует ликвидацию украинской идентичности на оккупированных территориях, чтобы эти регионы нельзя было снова интегрировать в наше государство.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в западной разведке.

В материале отмечается, что Москва усилила свой контроль над значительной частью южной и восточной Украины, добиваясь культурных и демографических изменений посредством насилия и замены местного населения.

Европейские чиновники сообщают, что такие действия могут быть классифицированы как военные преступления, и что Кремль не проявляет интереса к переговорам по оккупированным территориям.

Частью российской стратегии являются репрессии, пытки, убийства украинских чиновников, депортация украинских детей в Россию, переселение людей из РФ на захваченные территории и ограничение прав тех, кто не получил российский паспорт.

Читайте также
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
російські паспорти

Действия россиян в захваченных после 24 февраля 2022 года регионах схожи с тем, что Россия предпринимала для интеграции украинских Крыма и Донбасса с 2014 года.

Публично союзники Украины высказывались, что переговоры должны проходить только на ее условиях, и пообещали продолжать оказывать военную помощь. Однако, по словам источников, в частных разговорах сотрудники европейской разведки говорят, что между союзниками Киева могут быть разногласия относительно переговоров между Украиной и Россией.

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Реваншизм России будет раздавлен, победа — вопрос времени — Зеленский
Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
Ракетный обстрел Купянска: есть попадание в объект инфраструктуры и раненые
Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
С такой армией не выиграешь: россиянин об обеспечении и профессионализме солдат РФ
Російський окупант
Евродепутаты поддержали ускорение процедуры по производству 1 млн боеприпасов для Украины
Європарламент
Обстрел 9 мая: в Киевской области нашли еще одну сбитую ракету РФ
Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии
Чарльз III
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)
Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь