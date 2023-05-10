Депортация, паспортизация и пытки: как РФ уничтожает украинскую идентичность в оккупированных регионах

Россия планирует ликвидацию украинской идентичности на оккупированных территориях, чтобы эти регионы нельзя было снова интегрировать в наше государство.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в западной разведке.

В материале отмечается, что Москва усилила свой контроль над значительной частью южной и восточной Украины, добиваясь культурных и демографических изменений посредством насилия и замены местного населения.

Европейские чиновники сообщают, что такие действия могут быть классифицированы как военные преступления, и что Кремль не проявляет интереса к переговорам по оккупированным территориям.

Частью российской стратегии являются репрессии, пытки, убийства украинских чиновников, депортация украинских детей в Россию, переселение людей из РФ на захваченные территории и ограничение прав тех, кто не получил российский паспорт.

Действия россиян в захваченных после 24 февраля 2022 года регионах схожи с тем, что Россия предпринимала для интеграции украинских Крыма и Донбасса с 2014 года.

Публично союзники Украины высказывались, что переговоры должны проходить только на ее условиях, и пообещали продолжать оказывать военную помощь. Однако, по словам источников, в частных разговорах сотрудники европейской разведки говорят, что между союзниками Киева могут быть разногласия относительно переговоров между Украиной и Россией.

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