Депортація, рабство, катування та інтерв’ю під дулом пістолета: AP розповіло про життя українців в окупації

Росіяни на тимчасово окупованих територіях затримують українців та змушують їх рити окопи для військових та братські могили для інших утримуваних громадян України. Крім того, окупанти вдаються до тортур, катують українців та депортують вглиб Росії тих, хто розмовляє українською мовою.

Про це йдеться в матеріалі Associated Press, які поспілкувались з жертвами, які постраждали від російської окупації.

– Тисячі українських цивільних осіб утримуються під вартою в Росії та на окупованих нею українських територіях, у різних місцях – від новеньких російських в’язниць до задушливого підвалу. Більшість з них не мають жодного статусу за російським законодавством, – йдеться в матеріалі.

Журналісти видання поспілкувалася з десятками людей, зокрема з 20 колишніми ув’язненими, а також колишніми військовополоненими, сім’ями понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, двома офіцерами української розвідки та представником уряду.

Їхні розповіді, а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Так, AP пише, що цивільні українці були змушені прокидатися до світанку на морозі, після чого шикувалися в чергу до туалету і під дулами автоматів завантажувалися в причіп для худоби. Після цього окупанти змушували українців рити окопи на лінії фронту.

Ба більше, українців вдягали у військову форму, що ставило цивільних осіб під загрозу, роблячи з них мішень.

Крім того, окупанти змушували цивільних на тимчасово непідконтрольній частині Запорізької області рити братські могили для інших в’язнів. Як пише AP, один з чоловіків, який відмовився копати, був застрелений на місці.

Як пише видання, посилаючись на урядову російську документацію, в плани Російської Федерації входить створення 25 нових виправних колоній і шести інших центрів утримання під вартою в окупованій Україні до 2026 року. Таким чином, робить висновки AP, Росія може утримувати ще тисячі українців.

Також у травні поточного року очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, що дозволяє окупантам відправляти людей з територій з воєнним станом, до яких належить вся окупована Україна, туди, де його немає, наприклад, вглиб Росії.

Таким чином росіяни депортують українців, які чинять опір окупації. Водночас терміни такого заслання ніким не визначаються.

За даними AP, чимало цивільних українців було затримано окупантами за такі “правопорушення”, як бесіди українською мовою. Також затримуються молоді особи, які перебувають в регіоні під окупацією.

Окупанти також звинувачують цивільних осіб в тероризмі, або розцінюють їх, як комбатантів або людей, що “чинять опір спеціальній військовій операції”.

Таким чином Росія використовує українців, як рабів, змушуючи створювати окопи та інші фортифікаційні укріплення.

Крім того, AP вказує на рутинність катувань на окупованих територіях, де часто використовують удари електричним струмом, побиття, від яких ламаються черепи і ребра. Також окупанти імітують удушення для українців.

Колишні утримувані цивільні особи кажуть журналістам AP, що стали свідками смертей інших в’язнів. Це підтверджується і доповіді ООН, яка була оприлюднена наприкінці червня 2023 року, де було задокументовано 77 страт без суду і слідства над цивільними особами, а також смерть однієї людини через тортури.

– Росія взагалі не визнає, що утримує цивільних осіб, не кажучи вже про причини, через які вона це робить. Але полонені слугують майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, а ООН заявляє, що є докази використання цивільних осіб як живих щитів поблизу лінії фронту, – йдеться у повідомленні.

Представник української розвідки заявив AP, що страх Росії перед дисидентами та партизанами став “патологічним” з минулої осені, оскільки росіяни готуються до контрнаступу України. Чиновник говорив на умовах анонімності, щоб обговорити ситуацію.

Інтерв’ю під дулом пістолета

Також окупанти змушували давати інтерв’ю російським журналістам принаймні в одному випадку, пише AP.

Йдеться про 50-річну жінку з прізвищем Ягупова, яка раніше мала відношення до державної посади в адміністрації в одному з населених пунктів Запорізької області. Як пише AP, Ягупова могла бути затримана росіянами, можливо, через те, що вона одружена з українським солдатом.

У жовтні 2022 року окупанти забрали Ягупову біля її будинку. Потім вони вимагали від неї розповісти інформацію про її чоловіка, заклеїли їй обличчя поліетиленовим пакетом, били по голові наповненою водою пляшкою і затягували на шиї трос.

– Вони також витягли її з камери і возили по місту, щоб впізнати проукраїнськи налаштованих місцевих жителів. Вона не впізнала. Коли її витягли вдруге, вона була виснажена. Коли солдат поставив її перед камерою російських новин, вона все ще відчувала засохлу кров на потилиці. Викрадачі сказали їй, що вона буде давати інтерв’ю, – пише видання.

AP вказує, що окупанти стояли позаду камери та наставили Ягуповій в голову пістолет.

– Солдат, який тримав його, сказав їй, що якщо вона дасть правильні відповіді російському журналісту, який братиме у неї інтерв’ю, то зможе вийти на свободу. Але вона не знала, що таке правильні відповіді. Вона повернулася до камери, – пише видання.

Через три місяці, без пояснення причин, Ягупову знову витягли на вулицю. Цього разу її відвезли на безлюдний блокпост, де чекала ще одна російська знімальна група. Там їй та трьом іншим українцям наказали зробити ще один дубль. І ще один, щоб показати, що Росія звільняє українських цивільних осіб, які перебувають у неї під вартою.

Але наприкінці останнього дубля російські солдати завантажили їх у вантажівку і відвезли на сусіднє перехрестя. Один з них дав їм у руки лопати.

– Зараз ви зробите щось на благо Російської Федерації, – сказав він.

Так Ягупова опинилася на ритті окопів до середини березня разом з більш ніж десятком українських цивільних осіб, серед яких були власники бізнесу, студент, вчитель і працівники комунальних служб. Вдалині вона бачила інші бригади, над якими стояли озброєні охоронці. Більшість з них були одягнені в російську військову форму і черевики і жили в страху, що українська артилерія прийме їх за ворога.

Джерело : AP

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