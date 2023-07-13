Киев – Берлин: железнодорожная компания RegioJet запустит рейсы из Украины в ЕС

Чешский железнодорожный перевозчик RegioJet запускает новые рейсы в Украину и планирует покупать украинские вагоны.

Об этом в интервью украинскому Forbes рассказал владелец RegioJet Радим Янчура.

Янчура говорит, что для его компании Украина занимает лишь 1% в бизнесе RegioJet, а в целом компания за 2022 год перевезла 11 млн пассажиров.

— До конца 2024-го планируем существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен вырасти втрое — до 500 тыс. пассажиров в год, — говорит Янчура.

По его словам, в планах на этот год есть запуск нового маршрута Прага — Чоп и получение возможности заезда собственных поездов до станции Мостиска-2 во Львовской области.

Сейчас поезда RegioJet приезжают в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются с поезда Укрзализныци. В следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев — Берлин и Киев — Ганновер. Также в планах: инвестировать в украинскую железную дорогу, электрифицировать участок Чоп — Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

По словам Янчуры, RegioJet имеет наибольшую долю перевозок на популярном маршруте Прага — Кошице. Кошице является вторым по величине городом Словакии, который находится в 70 км от Ужгорода.

— Хотим продолжить этот маршрут до украинского города Чоп в Закарпатской области, а в перспективе — до Мукачево. Мы видим потенциал в перевозке европейских туристов именно в Мукачево, — объясняет он.

Владелец RegioJet утверждает, что уже в 2023 году его компания хочет запустить новый поезд в город Чоп, который в процессе согласования с Укрзализныцей графиков и условий.

— С Мукачево ситуация несколько сложнее. Главная преграда — участок пути Чоп — Мукачево не электрифицирован: раньше он имел контактную сеть, но впоследствии часть ее разобрали. Это узкая европейская колея стандарта 1435 мм. Сегодня в Киеве я имел много встреч с представителями украинской власти и руководством УЗ. Мы готовы за собственные средства электрифицировать этот участок, — говорит он.

Радим Янчура надеется, что после окончания войны, если проект будет реализован, его компания получит новое популярное направление для туристов из Чехии и Словакии. В свою очередь, Украина получит туристический поток, который положительно повлияет на экономику Закарпатья, считает он.

— Расстояние от Праги до Мукачево позволяет организовать перевозки ночными поездами. То есть вы засыпаете в Праге, а просыпаетесь уже в Мукачево — сердце Закарпатья, — сказал он.

Целесообразность такого шага чешский предприниматель видит в том, что ежедневно из Чехии в Украину отправляется 20-30 автобусов, что составляет около от 1 тыс. до 1,5 тыс. пассажиров.

— Но мы понимаем, что поездами путешествовать дешевле, комфортнее и быстрее. Планировали начать рейсы в Украину в июне 2022-го, но из-за полномасштабного российского вторжения нам пришлось ускориться. Фактически мы начали на полгода раньше — в феврале. Тогда наша главная цель была — обеспечение эвакуации украинцев и доставка гуманитарной помощи, — объясняет он.

Кроме того, владелец RegioJet планирует, что после того, как Украина станет членом Европейского Союза, его компания сможет оперировать поездами уже на украинской территории, получив соответствующую лицензию, поскольку железнодорожный бизнес в Европейском Союзе предусматривает возможность получить доступ к железнодорожной инфраструктуре для всех перевозчиков, которые платят фиксированный тариф.

Справочно. RegioJet — частная компания, которую основал Радим Янчура. RegioJet имеет маршруты чешских рабочих в ЕС и Великобританию. Компания начинала с автобусных перевозок с регулярными рейсами, а уже потом начала железнодорожные перевозки.

Сегодня Regiojet — это второй по величине автобусный перевозчик в Европе после Flixbus и крупнейший частный железнодорожный пассажирский перевозчик в Центральной Европе. RegioJet имеет лицензии на работу в Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше.

Источник : Forbes Украина

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